УФАС признало передачу набережной Смоленки под застройку незаконным

Смольный создал условия для недобросовестной конкуренции.

Комиссия Петербургского УФАС России сегодня, 6 ноября огласила решение по делу о застройке набережной реки Смоленки, сообщает пресс-служба управления. Ранее было возбуждено дело в отношении Смольного, который незаконно передал ООО "Новые территории девелопмент" ("НТД") разрешение на строительство.

УФАС пришло к выводу, что городское правительство необоснованно присвоило себе статус стратегического инвестора упомянутой компании, что повлекло предоставление участка на улице Кораблестроителей без торгов. Кроме того, вместо заявленного "Строительства сети гостиниц массового сегмента" "НТД" занималось стройкой отдельных объектов в собственность дольщиков.

Своими действиями Смольный создал условия недобросовестной конкуренции, ведь другие хозяйствующие субъекты были дискриминированы и не допускались к земельным участкам из собственности города.

Правительству Петербурга выдано предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства. Смольный должен будет отменить ранее подписанные акты в течение 10 дней.

Ранее сообщалось, что Горсуд окончательно запретил строительство в устье Смоленки.

Фото: Живем на Васильевском / ВКонтакте