Горсуд окончательно запретил строительство в устье Смоленки

Решение вступило в законную силу.

Горсуд Петербурга окончательно запретил застраивать устье реки Смоленки. Решение суда первой инстанции, отменившего разрешение на застройку устья Смоленки, вступило в законную силу. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов.

Куйбышевский районный суд 14 мая признал незаконным разрешение на строительство гостиницы на улице Кораблестроителей. В суд обратились Ирина Баханович, Нэлли Вавилина и Сергей Кузьмин. К разбирательства м были привлечены ООО "Специализированный застройщик "Новые территории Девелопмент" и администрация Василеостровского района.

Видео: "Шаманы племени Мумбо-юмбо" изгнали духов из устья Смоленки.

Фото: ВК/ Парк на Смоленке | Васильевский остров (Валерий Паршин)