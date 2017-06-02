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Вчера, 10:49
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Видео: "Шаманы племени Мумбо-юмбо" изгнали духов из устья Смоленки

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Жители Васильевского острова хотели бы верить, что это поможет изгнать и застройщиков из устья реки Смоленки.

Очевидцы сняли на видео совершаемый чернокожими ребятами колдовской обряд изгнания духов, а также, возможно, нежелательного инвестора из устья реки Смоленки. Так утверждают жители Васильевского острова.

Наши друзья, африканские шаманы племени Мумба-Юмба, совершают обряд изгнания стратегического инвестора из устья реки Смоленки.

участник группы "Живем на Васильевском" 

Напомним, инвестор планирует продолжить строительство двух апарт-отелей на обоих берегах реки Смоленки возле улицы Кораблестроителей. Власти, судя по всему, поддержат это решение (против стройки активно протестовали и протестуют местные жители).

Выражение "Мумбо-юмбо" возникло во времена, когда Великобритания владела колониями, населёнными племенами, практиковавшими таинственные ритуалы, где взывали к воображаемому идолу Мумбо-Юмбо.

Фото и видео: ВК/ Живем на Васильевском | Васильевский остров

Теги: инвесторы, устье смоленки, шаманы
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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