Видео: "Шаманы племени Мумбо-юмбо" изгнали духов из устья Смоленки

Жители Васильевского острова хотели бы верить, что это поможет изгнать и застройщиков из устья реки Смоленки.

Очевидцы сняли на видео совершаемый чернокожими ребятами колдовской обряд изгнания духов, а также, возможно, нежелательного инвестора из устья реки Смоленки. Так утверждают жители Васильевского острова.

Наши друзья, африканские шаманы племени Мумба-Юмба, совершают обряд изгнания стратегического инвестора из устья реки Смоленки. участник группы "Живем на Васильевском"

Напомним, инвестор планирует продолжить строительство двух апарт-отелей на обоих берегах реки Смоленки возле улицы Кораблестроителей. Власти, судя по всему, поддержат это решение (против стройки активно протестовали и протестуют местные жители).

Выражение "Мумбо-юмбо" возникло во времена, когда Великобритания владела колониями, населёнными племенами, практиковавшими таинственные ритуалы, где взывали к воображаемому идолу Мумбо-Юмбо.

Фото и видео: ВК/ Живем на Васильевском | Васильевский остров