Горсуд оставил под арестом общественника Ярослава Кострова

Санкт-Петербургский городской суд не удовлетворил жалобу защиты Ярослава Кострова. Общественник продолжит отбывать назначенные ранее 10 суток административного ареста.

Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменения решение об административном аресте общественного деятеля и кандидата в депутаты Законодательного собрания Ярослава Кострова. Жалобу защиты на постановление районного суда отклонили, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Ранее Кострова арестовали на 10 суток по статье о публичной демонстрации экстремистской символики. Основанием стали публикации со ссылками на запрещенные в России социальные сети, которые правоохранители обнаружили на изображениях листовок 2021 года.

Защита просила отменить арест, заявив, что Костров не был администратором сообщества, где размещались спорные материалы. Сам общественник также сообщил суду, что дома у него остались домашние животные, за которыми необходимо ухаживать.

Из-за привлечения к административной ответственности Костров не сможет участвовать в выборах депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Согласно законодательству, лица, наказанные за демонстрацию экстремистской символики, лишаются права избираться в течение одного года.

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Фото: Piter.tv