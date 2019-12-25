Суд арестовал кандидата в депутаты Ярослава Кострова

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга назначил административный арест кандидату в депутаты Ярославу Кострову.

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга назначил 10 суток административного ареста кандидату в депутаты муниципального собрания от партии "Справедливая Россия" Ярославу Кострову. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов города

Поводом для привлечения к административной ответственности стала предвыборная листовка, опубликованная в 2021 году. На ней были размещены логотипы, принадлежащих компании Meta*, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.

Политика привлекли к ответственности по статье о публичном демонстрировании символики экстремистской организации. Как установили правоохранители, публикация находилась на открытой странице Кострова, где насчитывается около 22 тыс. подписчиков. В листовке также содержались гиперссылки на страницы в запрещенных социальных сетях.

Во время судебного заседания Ярослав Костров не признал вину. Он заявил, что не занимается администрированием указанной страницы и не размещал спорную публикацию лично. В настоящее время Костров участвует в выборах по одномандатному округу № 1.

Ранее мы рассказывали о том, что подросток, потративший с чужой банковской карты 23 тыс. рублей, стал фигурантом уголовного дела в Петербурге.

Фото: Piter.TV

*организация признанна на территории России экстремистской, террористической и запрещенной организацией.