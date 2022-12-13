Горсуд Петербурга начал процесс роспуска муниципального совета МО "Смольнинское"

Официальной причиной разбирательства стало то, что мундепы долго время не проводили собрания.

Городской суд Петербурга 24 января начал процедуру роспуска муниципального совета МО Смольнинское. Об это сообщила "Фонтанка" со ссылкой на участников процесса.

Официальной причиной разбирательства стало то, что мундепы долго время не проводили собрания. Суд удовлетворил требование прокуратуры города.

Ранее депутата округа "Смольнинское" Палюгу оштрафовали за дискредитацию армии РФ. Депутат не согласился с протоколом. Суд назначил ему штраф в размере 47 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv