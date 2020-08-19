Суд Петербурга оштрафовал депутатов за обвинение Путина в госизмене

Суд провел три заседания, на которых на 44 тыс. руб. каждого оштрафовали депутатов Ивана Чеботаря, Анну Киселеву и Дмитрия Балтрукова.

В четверг, 15 сентября, Смольнинский суд Петербурга оштрафовал пятерых депутатов МО "Смольнинское" по статье о дискредитации ВС РФ. Об этом рассказали в объединённой пресс-службе судов города.

Депутат Дмитрий Палюга первый получил штраф. Он был инициатором обращения в Государственную думу с требованием предъявить президенту России Владимиру Путину обвинение в госизмене в связи с проведением военной операции на Украине. 13 сентября ему назначили штраф в размере 47 тыс. руб.

В среду, 14 сентября, оштрафовали на 46 тыс. рублей депутата Никиту Юферева. Сегодня этот же суд провел три заседания, на которых на 44 тыс. руб. каждого оштрафовали депутатов Ивана Чеботаря, Анну Киселеву и Дмитрия Балтрукова.

Заседание, на котором обсуждали обращение, прошло 7 сентября. Спустя несколько дней прошел суд, на котором по иску прокуратуры Центрального района города рассматривался вопрос о разрешении губернатору Петербурга инициировать процедуру роспуска МО "Смольнинское" из-за бездействия более трех месяцев. Иск удовлетворили, депутаты намерены его обжаловать.

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Фото: Piter.tv