Некоторых депутатов МО "Смольнинское" вызвали в полицию для составления протокола о дискредитации власти

Муниципалы решили обратиться в Госдуму с критикой в адрес президента Владимира Путина, а также начатой им военной спецоперацией. Собрание обсуждалось как в местных, так и федеральных, и даже мировых СМИ.
8 сентября некоторые из собравшихся получили SMS о том, что их ждут в отделении полиции для составления протокола об административном правонарушении, а именно — дискредитации нынешней власти РФ. Скрин сообщения опубликовали в Twitter, как минимум, депутаты Диана Серая и Никита Юферев. Сама статья ст. 20.3.3 КоАП при этом предполагает дискредитацию Вооруженных сил РФ.
Глава МО "Смольнинское" Григорий Ранков, у которого давний конфликт с оппозиционной частью муниципалитета, заявил о том, что собрание группы депутатов не носило характера заседания Совета депутатов МО Смольнинское.
Особо подчеркну, что в собрании 7 сентября принимали участие восемь депутатов МО Смольнинское из 20 избранных и действующих на сегодняшний день. Группа из восьми депутатов неправомочна принимать решения и выступать от имени Совета депутатов МО Смольнинское.
Григорий Ранков.
Он считает, что депутаты хотели дискредитировать членов Совета и его лично.
Фото: Twitter / Никита Юферев
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