Некоторых депутатов МО "Смольнинское" вызвали в полицию для составления протокола о дискредитации власти

7 сентября часть депутатов провела собрание на крыльце муниципалитета. Его итоги не понравились главе МО и полиции.

Муниципалы решили обратиться в Госдуму с критикой в адрес президента Владимира Путина, а также начатой им военной спецоперацией. Собрание обсуждалось как в местных, так и федеральных, и даже мировых СМИ.

8 сентября некоторые из собравшихся получили SMS о том, что их ждут в отделении полиции для составления протокола об административном правонарушении, а именно — дискредитации нынешней власти РФ. Скрин сообщения опубликовали в Twitter, как минимум, депутаты Диана Серая и Никита Юферев. Сама статья ст. 20.3.3 КоАП при этом предполагает дискредитацию Вооруженных сил РФ.

Глава МО "Смольнинское" Григорий Ранков, у которого давний конфликт с оппозиционной частью муниципалитета, заявил о том, что собрание группы депутатов не носило характера заседания Совета депутатов МО Смольнинское.

Особо подчеркну, что в собрании 7 сентября принимали участие восемь депутатов МО Смольнинское из 20 избранных и действующих на сегодняшний день. Группа из восьми депутатов неправомочна принимать решения и выступать от имени Совета депутатов МО Смольнинское. Григорий Ранков.

Он считает, что депутаты хотели дискредитировать членов Совета и его лично.

Фото: Twitter / Никита Юферев