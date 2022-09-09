Суд Петербурга вернул полиции протокол на депутата Амосова

Протокол на депутата Амосова о фото Навального* отправлен на доработку.

Калининский районный суд Санкт-Петербурга направил в полицию на доработку протокол против депутата Михаила Амосова, составленный из-за публикации с фотографией Алексея Навального*. Об этом сообщает "Ъ-СПб".

Калининский районный суд Санкт-Петербурга вернул полиции протокол об административном правонарушении в отношении депутата Заксобрания Михаила Амосова. Основанием послужило то, что документ был составлен без участия парламентария, хотя в отношении депутатов предусмотрен особый порядок.

Протокол касался демонстрации экстремистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ). Поводом стала публикация в Telegram-канале "Тележка Амосова" с фотографией Алексея Навального* и текстом соболезнований. Дело поступило в суд 14 августа.

Защитник депутата Натэла Пономарева сообщила, что срок давности по делу истекает через неделю, и у полиции может не хватить времени для исправления нарушений. Михаил Амосов признал факт публикации и заявил, что не знал о запрете на использование фотографии Навального*.

Защита настаивала на назначении штрафа в 2 тыс. руб. без конфискации устройства, с которого был сделан пост.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.