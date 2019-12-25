За обвинение президента в госизмене депутат Петербурга получил штраф 46 тыс. рублей

Депутат Юферев лично написал Владимиру Путину и предложил ему прекратить спецоперацию.

В среду, 14 сентября, Смольнинский суд Петербурга оштрафовал депутата муниципального округа "Смольнинское" Никиту Юферева на 46 тыс. рублей за обвинение президента в госизмене. Об этом пишет объединённая пресс-служба судов города.

В минувшую среду пятеро депутатов МО "Смольнинское" провели встречу на крыльце муниципалитета. Они потребовали отстранить президента от власти из-за спецоперации на территории Украины. Спустя два дня им пришли протоколы о дискредитации российской армии.

Депутат Юферев лично написал Владимиру Путину и предложил ему прекратить спецоперацию.

Напомним, днем ранее Смольнинский суд Петербурга оштрафовал депутата округа "Смольнинское" Дмитрия Палюгу за дискредитацию армии РФ. Он также был на встрече в среду, 7 сентября. В суде сообщили, что Палюга публично обратился "с речью, направленной на дискредитацию действующей власти РФ, изложенной им в обращении к депутатам Госдумы РФ с просьбой применения статьи 93 Конституции РФ в связи с действиями президента РФ с февраля 2022 года".

Ранее Смольнинский суд Петербурга признал, что муниципальный совет МО Смольнинский длительное время не проводил заседаний, поэтому он может быть распущен. Депутат округа Никита Юферев.добавил, что это решение буду обжаловать.

Фото: Piter.tv