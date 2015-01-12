Депутата округа "Смольнинское" Палюгу оштрафовали за дискредитацию армии РФ

Депутат не согласился с протоколом. Суд назначил ему штраф в размере 47 тысяч рублей.

Смольнинский суд Петербурга оштрафовал депутата округа "Смольнинское" Дмитрия Палюгу за дискредитацию армии РФ. Об этом рассказали во вторник, 13 сентября, в объединенной пресс-службе судов города.

В суде отметили, что в минувшую среду Палюга около 19:35 у входа в здание МО "Смольнинское" публично обратился "с речью, направленной на дискредитацию действующей власти РФ, изложенной им в обращении к депутатам Госдумы РФ с просьбой применения статьи 93 Конституции РФ в связи с действиями президента РФ с февраля 2022 года".

Депутат не согласился с протоколом. Суд назначил ему штраф в размере 47 тысяч рублей.

Напомним, что сегодня Смольнинский суд Петербурга признал, что муниципальный совет МО Смольнинский длительное время не проводил заседаний, поэтому он может быть распущен. Депутат округа Никита Юферев.добавил, что это решение буду обжаловать.

Ранее пять депутатов МО "Смольнинское" покинули отделение полиции с административными протоколами.Протоколы по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ составили в отношении Дмитрия Балтруков, Анны Киселевой, Дмитрия Палюга, Ивана Чеботаря и Никиты Юферева.

Фото: объединенная пресс-служба судов города