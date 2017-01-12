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Пять депутатов МО "Смольнинское" покинули отделение полиции с административными протоколами
Сегодня, 17:16
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Пять депутатов МО "Смольнинское" покинули отделение полиции с административными протоколами

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Их вызвали в полицию после собрания 7 сентября.

Протоколы по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ составили в отношении Дмитрия Балтруков, Анны Киселевой, Дмитрия Палюга, Ивана Чеботаря и Никиты Юферева. Последний сообщил об этом в соцсетях.

Адвокаты не рекомендовали до суда разглашать подробности.

отметил Юферев.

Напомним, муниципальных депутатов вызвали в отделение после того, как они решили обратиться в Госдуму с предложением привлечь к ответственности президента РФ в связи с начатой им военной спецоперацией. Уже на следующий день они получили SMS с приглашением в участок. 

Глава МО Григорий Ранков написал о том, что обращение нельзя считать официальным обращением Совета муниципальных депутатов. 

Фото: Twitter / Никита Юферев 

Теги: административный протокол, дискредитация, мо смольнинское
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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