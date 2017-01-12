Пять депутатов МО "Смольнинское" покинули отделение полиции с административными протоколами

Их вызвали в полицию после собрания 7 сентября.

Протоколы по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ составили в отношении Дмитрия Балтруков, Анны Киселевой, Дмитрия Палюга, Ивана Чеботаря и Никиты Юферева. Последний сообщил об этом в соцсетях.

Адвокаты не рекомендовали до суда разглашать подробности. отметил Юферев.

Напомним, муниципальных депутатов вызвали в отделение после того, как они решили обратиться в Госдуму с предложением привлечь к ответственности президента РФ в связи с начатой им военной спецоперацией. Уже на следующий день они получили SMS с приглашением в участок.

Глава МО Григорий Ранков написал о том, что обращение нельзя считать официальным обращением Совета муниципальных депутатов.

Фото: Twitter / Никита Юферев