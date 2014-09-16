Петербуржца оштрафовали на 45 тысяч рублей за пьяные высказывания о ВС РФ

Мужчина вину признал, раскаялся, пояснил, что находился под впечатлением от компьютерной игры, а также в состоянии алкогольного опьянения.

Выборгский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности Игоря Шаткова за дискредитацию ВС РФ по ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов Петербурга.

Суд установил, что 17 июля Шатков, находясь вблизи железнодорожной станции "Удельная", публично "дискредитировал Вооруженные силы РФ, выражая свое мнение и формируя мнение окружающих об участии Вооруженных сил РФ в СВО".

Мужчина вину признал, раскаялся, пояснил, что находился под впечатлением от компьютерной игры, а также в состоянии алкогольного опьянения. Дополнил, что впредь подобного не допустит, поскольку намерен вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, ограничить употребление алкоголя, создать семью.

Суд назначил наказание в виде штрафа в 45 тысяч рублей.

Ранее на петербургского депутата составили протокол по статье о дискредитации ВС РФ.

Фото: Piter.tv