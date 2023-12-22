В Петербурге за дискредитацию ВС РФ арестовали бывшего депутата

Юферева привлекали к административной ответственности за аналогичное деяние в течение года.

Смольнинский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении экс-депутата муниципального образования "Смольнинское" Никиты Юферева. Его обвинили повторно в публичных действиях, направленных на дискредитацию использования ВС РФ (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ). Об этом 24 мая рассказала руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

Юферева привлекали к административной ответственности за аналогичное деяние в течение года: ему вменяется два эпизода. Бывшего депутата 16 апреля объявили в федеральный розыск, 21 мая было заочно предъявлено обвинение.

Срок меры – два месяца с исчислением срока содержания под стражей с момента задержания фигуранта на территории РФ, либо после передачи правоохранителям страны.

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Фото: Piter.TV