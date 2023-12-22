За дискредитацию ВС РФ оштрафована главред "Петербургского театрального журнала" Марина Дмитревская

24 февраля 2022 года она разместила на своей странице в одной из социальных сетей материалы, дискредитирующие ВС РФ.

Главный редактор АНО "Петербургский театральный журнал" Марина Дмитревская оштрафована на 30 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ. Ее привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ). Соответствующие данные размещены на сайте Дзержинского районного суда Петербурга 23 апреля.

По информации "Ротонды", Марина Дмитревская 24 февраля 2022 года разместила на своей странице в одной из социальных сетей материалы, дискредитирующие ВС РФ. Речь идет о трех постах, в которых она эмоционально высказалась о начале СВО.

Марине Дмитревской 70 лет, она является театральным критиком, профессором Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства (СПбГАТИ) и главным редактором "Петербургского театрального редактора" с 1992 года.

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Фото: Piter.TV