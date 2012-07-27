Отравившиеся блюдом из Greenbox петербуржцы получили свыше 400 тыс. рублей

В защиту прав потребителей подали к АО "Грин Бокс" 18 исковых заявлений в Дзержинский районный суд Петербурга.

Управление Роспотребнадзора по Петербургу выступило в защиту нарушенных прав потребителей к АО "Грин Бокс". Об этом сообщает пресс-служба ведомства 5 июня.

Напомним, в сентябре 2023 года в Роспотребнадзор поступили обращения горожан с просьбой о защите их нарушенных прав и законных интересов в судебном порядке в связи с употреблением шпинатной вафли и развитием острой кишечной инфекцией. Изготовителем продукции являлся АО "Грин Бокс".

В порядке досудебного урегулирования спора Управлением оказана помощь потребителям в подготовке претензии к АО "Грин Бокс" о компенсации денежных средств, затраченных на приобретение готовой продукции, о возмещении причиненного вреда здоровью и расходов на лечение. В досудебном порядке ответчик не исполнил заявленные требования. Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу

В защиту прав потребителей подали к АО "Грин Бокс" 18 исковых заявлений в Дзержинский районный суд Петербурга. В ходе производства по гражданским делам, между потребителями и организацией заключили 12 мировых соглашений на общую сумму 414,7 тыс. рублей.

По одному гражданскому делу решением суда исковые требования Роспотребнадзора в интересах потребителя удовлетворены частично. В пользу заявителя присуждено 21,6 тыс. рублей, из них компенсация морального вреда – 10 тыс. рублей.

На данный момент пять гражданских дел находятся на рассмотрении в суде.

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Фото: Piter.TV