Росприроднадзор объяснил петербуржцам, с чем связана массовая гибель тюленей в Финском заливе

Основными причинами гибели тюленей считают естественную смертность и деятельность рыбаков.

Специалисты северо-западного управления Росприроднадзора пояснили местным жителям, почему произошла "массовая гибель" тюленей в Финском заливе, пишет spb.aif.ru.

В мае вдоль берегов залива жители Петербурга и Ленинградской области начали обнаруживать трупы тюленей. Эксперты утверждают, что животные погибли не одновременно. По их мнению , тюлени, у которых в легких нет воздуха, имеют отрицательную плавучесть и потому тонут. Когда теплится вода и начинается разложение тел животных, появляется положительная плавучесть, и тюлени всплывают на поверхность. Пока вода в Ладожском озере и в заливе холодная, трупы тюленей, погибшие 6-7 месяцев назад, начинают всплывать в мае-июне, что создает впечатление массовой гибели.

Основными причинами гибели тюленей считают естественную смертность и деятельность рыбаков. Роспотребнадзор призывает связываться по телефонам горячей линии +7 (921) 987 58 99 и +7 (911) 070 48 61 в случае обнаружения мертвых тюленей на берегу для учета количества погибших животных и организации утилизации.

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Фото: Piter.TV