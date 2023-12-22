После отравления петербуржцев суд начал рассматривать иски к Greenbox

В районных судах Петербурга 45 исков: часть – к "Грин боксу", оставшиеся – к ООО "Умный Ритейл".

Дзержинский районный суд Петербурга рассмотрел первые иски к АО "Грин Бокс". Об этом 31 мая рассказала руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева в своем tg-канале.

Всего в Дзержинском суде 21 иск по ситуации с отравлением, рассмотрено семь из них. Два иска были удовлетворены частично, по пяти производство прекратили в связи с заключением мировых соглашений.

В районных судах Петербурга 45 исков: часть – к "Грин боксу", оставшиеся – к ООО "Умный Ритейл". Первый иск в городе рассмотрел Петроградский районный суд в январе 2024 года.

В Дзержинском суде по одному иску взыскали 80 тыс. рублей морального вреда и штраф в размере 40 тыс. рублей, по второму – 10 тыс. рублей, всего с различными расходами и штрафами – 21 тыс. рублей. По мировым соглашениям истцы получили по 50 тыс. рублей. Деньги перевели заранее.

Напомним, петербуржцы отравились шпинатной вафлей из Greenbox с яйцом, ветчиной и голландским соусом, которую заказывали через сервис доставки "Самокат", в сентябре 2023 года. Горожане получили острую кишечную инфекцию, также у заболевших обнаружили Salmonella.

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Фото: Piter.TV