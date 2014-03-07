Подозреваемый в мошенничестве с юридическими услугами житель Петербурга отправлен под домашний арест

Потерпевшим предлагали юридические услуги, но эти услуги не оказывались.

Дзержинский районный суд Петербурга отправил под домашний арест до 8 августа 2024 года юриста, подозреваемого в мошенничестве. Следствие просило избрать меру пресечения в виде заключения под стражу, пишет 12 июля телеканал "Санкт-Петербург", ссылаясь на объединенную пресс-службу городских судов.

Согласно ходатайству следствия, с декабря 2018 года по ноябрь 2021-го неустановленные лица из числа сотрудников и руководителей компаний "Межрегиональный правовой центр Северо-Западное отделение" и "Межрегиональный правовой центр" похитили у семи человек в общей сложности более 747 тыс. рублей. Потерпевшим предлагали юридические услуги, но эти услуги не оказывались.

По подозрению в мошенничестве 11 июля фигуранта задержали, обвинение в настоящее время не предъявлено. О более мягкой мере пресечения просила сторона защиты, указав, что пятерым из семи обманутых вернули деньги.

Суд указал, что юрист ранее судим не был, к уголовной ответственности привлекается впервые, в целом положительно характеризуется и имеет хронические болезни. Основываясь на этом, решено, что домашний арест может обеспечить надлежащее поведение подозреваемого.

Ранее мы рассказывали о том, что мошенники лишили петербургскую пенсионерку более 12 млн рублей.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга