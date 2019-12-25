Мошенники лишили петербургскую пенсионерку более 12 млн рублей

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Петербурге полиция ищет преступников, которые обманули пожилую женщину и украли у неё все сбережения.

9 июля стало известно, что 74-летняя пенсионерка обратилась в полицию на Васильевском острове с заявлением о мошенничестве. Она рассказала, что в начале месяца ей звонили люди, представившиеся сотрудниками банка. Они убедили её в необходимости защитить свои накопления, и женщина перевела им 12 260 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Правоохранительные органы ведут поиски злоумышленников.

Ранее мы сообщили о том, что в метро Петербурга трехлетний мальчик сломал стопу на эскалаторе.

Фото: Piter.TV