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Мошенники лишили петербургскую пенсионерку более 12 млн рублей
Сегодня, 16:07
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Мошенники лишили петербургскую пенсионерку более 12 млн рублей

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По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Петербурге полиция ищет преступников, которые обманули пожилую женщину и украли у неё все сбережения.

9 июля стало известно, что 74-летняя пенсионерка обратилась в полицию на Васильевском острове с заявлением о мошенничестве. Она рассказала, что в начале месяца ей звонили люди, представившиеся сотрудниками банка. Они убедили её в необходимости защитить свои накопления, и женщина перевела им 12 260 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Правоохранительные органы ведут поиски злоумышленников.

Ранее мы сообщили о том, что в метро Петербурга трехлетний мальчик сломал стопу на эскалаторе.

Фото: Piter.TV

Теги: мошенничество, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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