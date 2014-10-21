В Петербурге за взятку арестован старший инспектор МЧС Курортного района

Ему вменяют п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ.

Дзержинский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении сотрудника МЧС по Курортному району. Ему вменяют п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ, рассказали в объединенной пресс-службе городских судов.

Фигурант, являясь старшим инспектором группы приема, регистрации и учета сообщений о преступлениях, связанных с пожарами и иной информацией о пожарах отдела надзорной деятельности и профилактической работы Курортного района управления по Курортному району ГУ МЧС России по Петербургу, узнал, что в Сестрорецке по адресу: улица Николая Соколова, 30, проводится внеплановый инспекционный визит. После этого он вступил в сговор на получение взятки от генерального директора ООО "Жилком СПб" "за совершение в пользу предоставляемого им Общества действий, которые входили в их служебные полномочия". Позже мужчина предъявил гендиректору ООО "Жилком СПб" требования о передаче им взятки в сумме 50 тыс. рублей. Деньги были отправлены на расчетный счет "Всероссийского добровольного пожарного общества" за вынесение по результатам инспекционного визита постановления о назначении минимального административного наказания в виде предупреждения.

Старшего инспектора МЧС по Курортному району задержали 21 августа. Мужчина вину не признал. Срок меры – по 20 октября.

Ранее на Piter.TV: в Кингисеппе пресечена попытка дачи взятки должностному лицу в крупном размере.

Фото: Piter.TV