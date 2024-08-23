В Кингисеппе пресечена попытка дачи взятки должностному лицу в крупном размере

Кингисеппский городской суд Ленинградской области избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении иностранца.

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (далее – Пограничное управление) при поддержке СОБР Росгвардии предотвратили попытку дачи взятки должностному лицу в крупном размере.

Гражданин одной из стран Ближнего Востока обратился к сотруднику Пограничного управления с просьбой организовать незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации группой иностранных граждан через морской торговый порт "Усть-Луга" за денежное вознаграждение.

В августе текущего года в Кингисеппе иностранец передал взятку в крупном размере сотруднику Пограничного управления, который действовал в рамках оперативно-разыскных мероприятий. Взяткодатель был задержан вместе с группой лиц, планирующих незаконное пересечение государственной границы. По материалам Пограничного управления Кингисеппским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Ленинградской области было возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ "Дача взятки" в отношении иностранного гражданина.

Кингисеппский городской суд Ленинградской области избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении иностранца.

Ранее мы сообщили о том, что владельца наркологической клиники под запрещенными веществами задержали в Петербурге.

Фото и видео: пресс - служба Пограничного управления ФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти