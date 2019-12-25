Владельца наркологической клиники под запрещенными веществами задержали в Петербурге

При досмотре у пассажира такси и его 24-летней спутницы сотрудники полиции обнаружили пакетик с граммом мефедрона. Девушка призналась, что живет с мужчиной и вместе с ним употребляет наркотики.

Во время ночного патрулирования сотрудников дорожной полиции Невского района, у здания 271 на Обуховской обороны было остановлено такси для проверки. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, внутри автомобиля находились два пассажира: молодая женщина и пожилой мужчина, у обоих были заметные признаки наркотического опьянения, поэтому их доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

При досмотре у пассажира и его 24-летней спутницы сотрудники полиции обнаружили пакетик с граммом мефедрона. Девушка призналась, что живет с мужчиной и вместе с ним употребляет наркотики. Полицейские нашли ситуацию ироничной, когда выяснили личность мужчины — 53-летнего основателя клиники в городе Отрадное Кировского района Ленобласти, которая занималась лечением наркозависимых. Ранее этот бизнесмен уже имел проблемы с законом за имущественные преступления.

В результате разбирательства паре было предъявлено административное обвинение по статье 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача). В отношении женщины также было возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств).