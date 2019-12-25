В Петербурге задержали сожителей, работавших пиарщиками наркоторговцев

В ходе обыска в квартире задержанных оперативники обнаружили многочисленные экземпляры рекламной продукции, а также весы с остатками наркотического средства.

Полицейские задержали сожителей, работавших пиарщиками наркоторговцев. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию поступило сообщение о необычной афише на заборе у дома 18 по улице Чекистов. Баннер зазывал на концерт американского рэп-исполнителя, однако никакой детальной информации о месте и времени его проведения не содержал. Для желающих узнать более подробную информацию на плакате был размещен крупный QR-код. QR-код вёл на площадку в даркнете по продаже наркотиков.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), ч. 3 статьи 30, части 3 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный оборот наркотических средств).

Полицейским удалось установить и задержать пиарщиков "запрещенки". Ими оказались 35-летний уроженец Хабаровска и его 33-летняя сожительница. Оба проживают в съемной квартире дома 173 по проспекту Ветеранов.

В ходе обыска в квартире задержанных оперативники обнаружили многочисленные экземпляры рекламной продукции, а также весы с остатками наркотического средства растительного происхождения, которое направлено на экспертизу.

Ранее на Мурманском шоссе у мужчины нашли почти 300 граммов мефедрона.

Фото: МВД