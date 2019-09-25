На Мурманском шоссе у мужчины нашли почти 300 граммов мефедрона

В Ленобласти полицейскими задержан житель Мурманской области, у которого были обнаружены наркотики. Подробности сообщили в пресс-службе МВД.
Около 04:30 13 августа возле автозаправки на 21 км Мурманского шоссе нарядом ППС полиции был остановлен 35-летний житель Мурманской области, который сообщил, что у него имеются при себе наркотические средства.
Фото: МВД
Сотрудниками полиции был изъят полимерный пакет с наркотическим средством – мефедрон общей массой 291,9 грамма. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в Петербурге вынесли приговор за попытку сбыть 60 кг кокаина.
Фото: Piter.tv
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