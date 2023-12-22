Украинец выкрикивал лозунги в метрополитене Петербурга. Его арестовали и оштрафовали

Кировский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности гражданина Украины, который выкрикивал лозунги на станции метрополитена "Проспект Ветеранов" 7 апреля. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов 10 апреля.
Отмечается, что украинец, находясь в вестибюле станции, выкрикивал лозунги в поддержку его страны. Это расценили как "пропаганду националистических организаций, дискредитацию целей и задач по использованию ВС РФ за пределами РФ и сами ВС РФ".
В судебном заседании мужчина вину в совершении административных правонарушений признал, пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения, в эмоционально-аффектном состоянии ввиду новостей, поступивших от родственников, о разрушении их дома в зоне СВО. Сам он проживает в Ленобласти.
Суд назначил украинцу 30 тыс. рублей штрафа и 15 суток ареста.
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Фото: Piter.TV
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