Двух подростков увезли на скорой из кафе у проспекта Ветеранов

Они пришли туда перекусить после дня рождения.

В Санкт-Петербурге двое подростков были госпитализированы с алкогольным отравлением, один из них находится в реанимации. Инцидент произошёл 7 февраля, подростков забрали в больницу из кафе.

По данным источника, группа подростков устроила вечеринку в квартире на улице Т. Хрустицкого, отмечая день рождения, пока родители именинника были на даче. После употребления алкоголя они отправились в ближайшее кафе. 13-летнему мальчику стало плохо, и он потерял сознание. Прибывшие медики госпитализировали его в тяжёлом состоянии в реанимацию, пишет 78.ru.

Также из кафе забрали 16-летнюю девушку с алкогольным отравлением средней степени тяжести. По имеющейся информации, в 2025 году она трижды привлекалась к административной ответственности. Сообщается, что девушка не поддерживает связь с семьёй и часто отсутствует дома. В день происшествия она сбежала из Центра социальной адаптации Святителя Василия Великого, куда была направлена ранее.

Ранее Piter.TV сообщал, что петербургский таксист спас пенсионерку от мошенников.

Видео: 78.ru