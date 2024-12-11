Петербургский таксист спас пенсионерку от мошенников

Пожилая петербурженка чуть не отдала деньги мошенникам.

Таксист Акмал Абдуллаев предотвратил попытку мошенничества в отношении пожилой жительницы Санкт-Петербурга, вовремя заподозрив, что женщина стала жертвой телефонных аферистов. Об этом водитель рассказал в интервью 78.ru.

По словам Акмала, он обратил внимание на бледное лицо пенсионерки и на то, что такси для неё вызвал неизвестный человек. Маршрут также показался ему подозрительным. По его словам, у не1 постоянно звонил телефон, человек диктовал ей, что делать.

Услышав о планах женщины посетить банк на Бухарестской улице, таксист предложил ей связаться с родственниками и игнорировать поступающие звонки, пишет 78.ru.

Вскоре Акмал заметил во дворе дома мужчину, которому рассказал о своих подозрениях. Вместе с этим мужчиной таксист дождался председателя ТСЖ, которая знала родственников пенсионерки.

Ранее Piter.TV сообщал, что мошенники научились обходить двухфакторную аутентификацию на "Госуслугах".

Фото: Piiter.TV