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Мошенники научились обходить двухфакторную аутентификацию на "Госуслугах"
Сегодня, 12:56
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Мошенники научились обходить двухфакторную аутентификацию на "Госуслугах"

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Как объяснили в МВД, злоумышленники во время звонка представляются операторами связи.

Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области предупреждает: мошенники освоили новые способы обхода двухфакторной аутентификации на портале "Госуслуги". Даже использование пароля и кода из СМС больше не гарантирует полную защиту вашего аккаунта. 

Злоумышленники, представляясь операторами связи, звонят пользователям и под предлогом подтверждения паспортных данных (часто угрожая отключением сервиса) выманивают код из СМС, который приходит для подтверждения входа на портал. Получив код, они получают доступ к личному кабинету, меняют логин и пароль и, используя ваши данные, могут оформлять кредиты и совершать другие мошеннические действия.

Чтобы защитить свой аккаунт и личные данные, эксперты рекомендуют:

  • Регулярно менять пароли и логины на портале "Госуслуги".
  • Устанавливать запреты на доступ к личным данным в настройках профиля.
  • Использовать две SIM-карты: одну для платежей и финансовых операций, а другую — для звонков и мессенджеров.

Ранее Piter.TV сообщал, что в МВД предупредили о краже аккаунтов Telegram через подключение к Wi-Fi.

Фото: Piter.TV

Теги: госуслуги, двухфакторная авторизация, мошенники, петербургская полиция
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области, Новости России,

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