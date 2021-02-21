Суд Петербурга разрешил распустить МО Смольнинское

Материалы по делу поступили в Смольнинский райсуд ещё 14 июля 2021 года.

Смольнинский суд Петербурга признал, что муниципальный совет МО Смольнинский длительное время не проводил заседаний, поэтому он может быть распущен. Об этом во вторник, 13 сентября, в своём Twitter-аккаунте написал депутат округа Никита Юферев.

Как сообщил Юферев, Судья Смольнинского районного суда Бондарь Анна Григорьевна по иску прокуратуры сегодня решила, что наш совет бездействует. Губернатор Петербурга далее должен решить оставить или распустить совет. Муниципал добавил, что это решение буду обжаловать.

В прикрепленном скриншоте дела указано, что материалы поступили в Смольнинский райсуд ещё 14 июля 2021 года.

Фото: Piter.tv

