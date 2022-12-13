Власти Петербурга подготовили проект роспуска МО "Смольнинское"

Смольнинский и городской суды признали бездействие органа в период с 24 декабря 2020 по 24 марта 2021 года.

В среду, 5 апреля, на сайте Смольного разместили законопроект о роспуске муниципального совета МО "Смольнинское". После прохождения антикоррупционной экспертизы которая будет длиться до 18 апреля, губернатор Александр Беглов перенаправит документ на рассмотрение в ЗакС.

Напомним, что по решению Смольнинского и городского судов МО было признано бездействующим в период с 24 декабря 2020 по 24 марта 2021 года. Ещё раньше, в 2019 году, муниципальные депутаты от "Единой России" потерпели поражение, но новому муниципалитету не удавалось выбрать главу. В связи с этим, руководящую позицию всё же занял врио главы единоросс Григорий Ранков.

У депутатов начался конфликт с руководством, в результате которого заседания и вовсе престали созываться. Группа оппозиционных депутатов проводила заседания на крыльце офиса совета, однако суды не признали легитимность приятых на этих встречах решений.

Ранее мы сообщили о том, что Сергей Штуков возглавил МО "Светлановское" в Петербурге.

Фото: Piter.TV