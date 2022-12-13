В 2022 году Сергей Штуков был избран мундепом от "Единой России" на довыборах.

Сергей Штуков возглавил МО "Светлановское" в Петербурге. Об этом рассказали представители МО.

Заседание мундепов прошло накануне. Согласно результатам тайного голосования, Штукова выбрали 11 членов совета. Всего на встрече присутствовали 16 депутатов. Ранее руководителем "Светлановского" была Ирина Троицкая.

В 2022 году Сергей Штуков был избран мундепом от "Единой России" на довыборах. Добавим, что новый глава МО - сын Светланы Штуковой, которая несколько лет руководила Центральным, а затем Адмиралтейским районами Петербурга. Также она возглавляла архивный комитет.

Ранее Горсуд Петербурга начал процесс роспуска муниципального совета МО "Смольнинское". Официальной причиной разбирательства стало то, что мундепы долгое время не проводили собрания.

Фото: Piter.tv

