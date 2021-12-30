"Северсталь" продала частному инвестору стивидорную компанию Петербурга "Нева-металл"

Стивидорная компания - это компания, занимающаяся погрузкой и разгрузкой товара в портах. Это касается всех товаров, которые переправляются морским транспортом.

В четверг, 15 сентября, стало известно, что "Северсаль" продала петербургскую стивидорную компанию "Нева-металл" частному инвестору. Об этом сообщил сталелитейщик.

В сообщении уточнили, что компанию продали из-за "изменения логистических потоков компании". При этом контрактные обязательства между компаниями буду продолжать исполняться у прежнем режиме. Генеральным директором "Нева-металл" назначили Никиту Жачко. Ранее он работал директором по производству предприятия.

Стивидорная компания "Нева-металл" находится в морском порту Петербурга на территории Лесного мола и работает с 1995 года. С 2008 года "Нева-металл" входила в дивизион "Северсталь российская сталь".

"Северсталь" - вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания, один из крупнейших производителей стали в России. Ключевой актив компании - Череповецкий металлургический комбинат, производственная мощность которого составляет около 12 млн тонн стали в год.

Стивидорная компания - это компания, занимающаяся погрузкой и разгрузкой товара в портах. Это касается всех товаров, которые переправляются морским транспортом.

Фото: Piter.tv