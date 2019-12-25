В Петербурге задержан запустивший беспилотник у завода

По словам задержанного, соответствующее задание он получил от неизвестного.

Накануне был задержан 23-летний молодой человек, который запустил беспилотник над Петербургом. Он сфотографировал склад компании "Северсталь".

Горожанин заявил правоохранителям, что снимки он делал за деньги, пишет "Фонтанка". По словам задержанного, соответствующее задание он получил от неизвестного, написавшего в мессенджере Telegram. Петербуржца доставили в 51-й отдел полиции.

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти ландшафтные дизайнеры запустили беспилотник без нужного разрешения. Также в их машине обнаружили еще одно такое же устройство.

Фото: Piter.TV