В Ленобласти ландшафтные дизайнеры запустили БПЛА без нужного разрешения

Также в припаркованном кроссовере обнаружили еще одно такое же устройство.

Задержаны двое мужчин, которые запустили квадрокоптер, не имея разрешения на полет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 1 октября.

Утром 29 сентября сотрудники межрайонного отдела вневедомственной охраны по Гатчинскому району на Гатчинском шоссе задержали двух граждан в возрасте 21 года и 33 лет, управлявших беспилотником. Росгвардейцы заметили летевший на небольшой высоте квадрокоптер, находясь на маршруте патрулирования между населенными пунктами Суйда и Пижма.

Операторов поймали около автомобиля Mitsubishi Outlander. Также в припаркованном кроссовере обнаружили еще одно такое же устройство.

Наряд вневедомственной охраны передал полицейским мужчин, проигнорировавших введенный ранее запрет на использование БПЛА на территории Ленобласти. По словам задержанных, они оба работают в сфере создания ландшафтного дизайна, и видеосъемка с помощью квадрокоптера нужна для профессиональной деятельности.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге упал снимавший фильм беспилотник.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти