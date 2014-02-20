СКА обыграл "Северсталь" по буллитам

Матч, прошедший накануне в Ледовом дворце, завершился со счётом 2:1.

Петербургский СКА сумел обыграть "Северсталь" по буллитам в ходе матча регулярного чемпионата КХЛ в Ледовом дворце. Петербургская команда одержала победу со счётом 2:1.

Шайбы в основное время забросили Николай Тимашов ("Северсталь") и Никита Камалов (СКА). Далее в серии буллитов 2-мя точными бросками отличился форвард Марат Хайруллин, а со стороны "Северстали" точный бросок исполнил Руслан Абросимов.

Благодаря победе, СКА в восьмой раз стал чемпионом в начале сезона Континентальной хоккейной лиги и возглавил турнирную таблицу Западной конференции. В следующий раз хоккеисты из Северной столицы сразятся с китайским "Куньлунем" 22 сентября.

Ранее мы сообщили о том, что СКА третий раз обыграл "Авангард" за счёт хет-трика Хайруллина.

Фото: СКА