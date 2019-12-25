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СКА третий раз обыграл "Авангард" за счёт хет-трика Хайруллина
Сегодня, 8:05
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СКА третий раз обыграл "Авангард" за счёт хет-трика Хайруллина

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Игра в Ледовом дворце закончилась со счётом 4:1.

Хоккеисты СКА вышли победителями из матча регулярного чемпионата КХЛ с омским "Авангардом". Игра проходила в Ледовом дворце и завершилась счётом 4:1.

Первая шайба была заброшена Маратом Хайруллиным на 28-й минуте матча. Практически сразу, на 35-й минуте, армейцы закрепили результат благодаря  Михаилу Воробьеву, а 16 секунд спустя снова последовал результативный бросок от Хайруллина. Игроку "Авангарда" Алексею Береглазову удалось отыграть шайбу на 53-ей минуте, но затем СКА окончательно выдавались вперёд за счёт хет-трика Хайруллина.

Следующая игра СКА состоится 9 сентября. Соперником выступит столичное "Динамо".

Ранее мы сообщили о том, что хоккеиста "Динамо" Мальцева дисквалифицировали на 3 матча после попадания Танкова в реанимацию.

Фото: СКА

Теги: авангард, санкт-петербург, ска, хоккей
Категории: Лента новостей, Куда сходить в Петербурге, Спорт, Спорт, Хоккей,

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