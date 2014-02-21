Горсуд Петербурга признал "Весну" экстремистской организацией

Процесс прошел в закрытом режиме. Прокурор подготовил семь томов с предполагаемыми доказательствами, при этом один том и текст иска были помечены грифом "секретно".

Петербургский городской суд признал молодежное движение "Весна"* экстремисткой организацией. Суд согласился с мнением обвинения, на принятие окончательного решения ушло 25 минут. Об этом во вторник, 6 декабря, пишет телеграм-канал "Первый отдел" (создан Иваном Павловым, который признан Минюстом иноагентом).

Процесс прошел в закрытом режиме. Прокурор подготовил семь томов с предполагаемыми доказательствами, при этом один том и текст иска были помечены грифом "секретно". Их не показали защите даже после того, как суд уже принял решение.

Ранее суд удовлетворил большинство ходатайство адвокатов "Весны"*. Так, к делу приобщили заключения политолога, которые должны были доказать, что движение выступает за демократию, а не экстремизм. Кроме этого, и другие документы, подтверждающие, что активисты движения используют правовые инструменты для защиты своих прав и действуют по закону.

При этом на заседании 22 ноября суд отказал в отводе прокурора Никиты Лебедева, которого адвокаты посчитали заинтересованным в исходе дела. У защиты есть месяц на то, чтобы обжаловать решение суда.

Ранее против Oxxxymiron** завели уголовное дело из-за песни "Ойда". В песне прокуратура зафиксировала "лозунги с публичным позитивным отношением к отделению части территории страны".

* движение внесено Минюстом в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иноагента.

** Рэпер Мирон Федоров, известный как Oxxxymiron, включен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов.