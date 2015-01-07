Против Oxxxymiron* завели уголовное дело из-за песни "Ойда"

В песне прокуратура зафиксировала "лозунги с публичным позитивным отношением к отделению части территории страны".

Во вторник, 6 декабря, против рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров*, признан в РФ иноагентом) прокуратура Петербурга возбудила административное дело за песню "Ойда". По итогам проверки в треке обнаружили "публичные призывы к действиям, в результате которых может быть нарушена территориальная целостность России". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на письмо в адрес Лиги безопасного интернета от ведомства.

В песне прокуратура зафиксировала "лозунги с публичным позитивным отношением к отделению части территории страны". Ведомство направило искомое заявление в Октябрьский суд Петербурга о признании песни запрещенной и ограничении доступа к ней на стриминговых сервисах.

Добавим, в песне "Ойда" есть строчка "Игрия будет свободной". Республика Северная Ингрия — кратковременное государство на территории Карельского перешейка, во время Гражданской войны в России. Была провозглашена летом 1919 года в приграничном с Финляндией районе, включающем группу деревень под общим названием Кирьясало. Так называемый временный комитет Северной Ингерманландии в 1919 году провозгласил независимость Республики Северная Ингрия от РСФСР.

Фото: Вконтакте / Мирон Федоров*

*Рэпер Мирон Федоров, известный как Oxxxymiron, включен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов.