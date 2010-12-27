Парк Малиновка пообещали включить в перечень зеленых насаждений

С такой инициативой выступили еще в августе 2019 года.

Председатель ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров пообещал рассмотреть инициативу губернатора города о включении парка Малиновка в список зон зеленого насаждения, однако, когда именно, не уточнил.

Местные жители на протяжении долгого времени выступали против строительства храма в парке. В августе стало известно, что для храма выберут новый участок, а Малиновку причислят к зеленой зоне, но этого до сих пор так и не произошло.

"Придет время, проект будет рассмотрен", - пообещал Макаров.

Законопроект находится на рассмотрении комиссии по городскому хозяйству.

Фото: ВК/ В ЗАЩИТУ ПАРКА МАЛИНОВКА