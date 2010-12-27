Парк Малиновка пообещали включить в перечень зеленых насаждений

Председатель ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров пообещал рассмотреть инициативу губернатора города о включении парка Малиновка в список зон зеленого насаждения, однако, когда именно, не уточнил.
Местные жители на протяжении долгого времени выступали против строительства храма в парке. В августе стало известно, что для храма выберут новый участок, а Малиновку причислят к зеленой зоне, но этого до сих пор так и не произошло.
"Придет время, проект будет рассмотрен",
- пообещал Макаров.
Законопроект находится на рассмотрении комиссии по городскому хозяйству.
Фото: ВК/ В ЗАЩИТУ ПАРКА МАЛИНОВКА
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