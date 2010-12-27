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Парк Малиновка пообещали включить в перечень зеленых насаждений
Сегодня, 18:18
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nadezhda_sib

Парк Малиновка пообещали включить в перечень зеленых насаждений

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С такой инициативой выступили еще в августе 2019 года.

Председатель ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров пообещал рассмотреть инициативу губернатора города о включении парка Малиновка в список зон зеленого насаждения, однако, когда именно, не уточнил. 

Местные жители на протяжении долгого времени выступали против строительства храма в парке. В августе стало известно, что для храма выберут новый участок, а Малиновку причислят к зеленой зоне, но этого до сих пор так и не произошло. 

"Придет время, проект будет рассмотрен",

- пообещал Макаров. 

Законопроект находится на рассмотрении комиссии по городскому хозяйству. 

Фото: ВК/ В ЗАЩИТУ ПАРКА МАЛИНОВКА

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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