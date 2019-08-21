На акцию вышло около 200 человек.

В среду, 21 августа, петербуржцы вышли на митинг в защиту парка Малиновка от застройки. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

По словам корреспондент на народный сход пришли около 200 горожан. Отметим, что митингующим в защиту парка Малиновка присоединились активисты от Муринского парка и парка на Смоленке. Кроме того, на собрание приехали члены общественного движения "Зелёная коалиция" и депутаты городского ЗакСа Надежда Тихонова и Борис Вишневский. Участники не расходятся несмотря на дождь. На плакатах горожан написано "Малиновка будет жить".

Напомним, в 2013 году горожане узнали о возможном строительстве 67-метровой церкви в парке. Местные жители неоднократно оспаривали проект разными способами. Главным аргументом против строительства было то, что Малиновка – единственный большой парк в районе, которому грозит значительно сокращение площади, в случае постройки.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге отказались от строительства храма в парке Малиновка.

Фото:Piter.TV