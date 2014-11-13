На площадке "Город профессий" развернется выставка спецтехники коммунальных и спасательных служб, за рулем которой можно будет посидеть.

В парке Малиновка пройдет Большой семейный фестиваль 17 августа. Начало в 11:00. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Красногвардейского района.

Здесь откроются 20 интерактивных площадок с активностями для взрослых и детей. Все желающие смогут принять участие в мастер-классах от робототехники до театра теней. Во время фестиваля пройдет шоу мыльных пузырей. Ребята и их родители смогут стать участниками веселых стартов. Гостей ждут конкурсы, лекции, концерт, призы и многое другое.

Гости смогут узнать о возможностях, которые город создает для жителей — детей, взрослых и людей "серебряного" возраста. Пресс-служба администрации Красногвардейского района

На площадке "Город профессий" развернется выставка спецтехники коммунальных и спасательных служб, за рулем которой можно будет посидеть. Дети узнают, чем занимаются коммунальщики и спасатели. В "Здоровый район" у каждого появится возможность пройти чекап организма и в числе первых в городе сделать прививку от гриппа.

Вход свободный. Участникам нужно пройти регистрацию.

Ранее мы писали, что проект благоустройства общественного пространства "Ржевский коридор" обсудят с горожанами.

Фото: Telegram / Пресс-сек Красногвардейского