Росгвардейцы нашли потерявшихся во время Большого семейного фестиваля детей

Потерялись мальчики в возрасте четырех и 10 лет.

Росгвардейцы помогли вернуться к родителям двум детям, которые потерялись во время Большого семейного фестиваля. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 25 августа к сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии, участвовавшим в охране правопорядка при проведении фестиваля в Парке 300-летия, обратился мужчина с просьбой помочь найти его малолетнего сына, с которым он пришел на праздник. Приметы ребенка передали всем дежурным нарядам ведомства. Спустя 10 минут росгвардейцы обнаружили разыскиваемого четырехлетнего мальчика на пляже и передали его родителю.

Когда мероприятие подходило к концу, к сотрудникам Росгвардии обратился 10-летний ребенок, сообщивший, что вместе с матерью шел к выходу из парка, однако в какой-то момент отстал от нее, задержавшись возле одной из детских зон, в результате чего потерялся. Росгвардейцы передали мальчика полицейским, и вскоре его забрала мать.

Ранее на Piter.TV: на Заневском проспекте росгвардейцы нашли потерявшегося пятилетнего мальчика.

Фото: Piter.TV