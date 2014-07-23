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Росгвардейцы нашли потерявшихся во время Большого семейного фестиваля детей
Сегодня, 18:19
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Росгвардейцы нашли потерявшихся во время Большого семейного фестиваля детей

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Потерялись мальчики в возрасте четырех и 10 лет.

Росгвардейцы помогли вернуться к родителям двум детям, которые потерялись во время Большого семейного фестиваля. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 25 августа к сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии, участвовавшим в охране правопорядка при проведении фестиваля в Парке 300-летия, обратился мужчина с просьбой помочь найти его малолетнего сына, с которым он пришел на праздник. Приметы ребенка передали всем дежурным нарядам ведомства. Спустя 10 минут росгвардейцы обнаружили разыскиваемого четырехлетнего мальчика на пляже и передали его родителю. 

Когда мероприятие подходило к концу, к сотрудникам Росгвардии обратился 10-летний ребенок, сообщивший, что вместе с матерью шел к выходу из парка, однако в какой-то момент отстал от нее, задержавшись возле одной из детских зон, в результате чего потерялся. Росгвардейцы передали мальчика полицейским, и вскоре его забрала мать. 

Ранее на Piter.TV: на Заневском проспекте росгвардейцы нашли потерявшегося пятилетнего мальчика. 

Фото: Piter.TV

Теги: большой семейный фестиваль, сотрудники росгвардии
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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