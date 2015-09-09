В двух районах Петербурга пройдет Большой семейный фестиваль

Дети увидят шоу мыльных пузырей, угостятся сладкой ватой, поиграют в любимые игры и займутся творчеством.

В Петродворцовом и Невском пройдет Большой семейный фестиваль. Планируются мастер-классы, увлекательные игры, концертная программа, квесты для детей и взрослых. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы.

Дети увидят шоу мыльных пузырей, угостятся сладкой ватой, поиграют в любимые игры и займутся творчеством. Их родители узнают о бесплатных возможностях, которые Петербург предоставляет семьям.

Вместе со взрослыми участники Фестиваля создадут корм для птиц и когтеточки для животных, они сделают настольный календарь, посадят растение в горшочек, изготовят закладки для книг. Ребята отправятся на экскурсию по самым интересным местам города с помощью очков виртуальной реальности. Всем участникам квеста вручат призы.

В Петродворцовом районе фестиваль пройдет 10 августа. Начало в 11:00 в Стрельнинской бухте. Завершится праздник в 17:00. Фестиваль в Невском районе состоится 11 августа. Начало в 11:00, завершение в 17:00. Гостей ждут на бульваре у улицы Крыленко.

Ранее мы писали, что более пяти млн туристов посетили Петербург с начала года.

Фото: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга

