На Заневском проспекте росгвардейцы нашли потерявшегося пятилетнего мальчика

Как оказалось, во время прогулки с бабушкой мальчик увлекся ездой на самокате, пропал из ее поля зрения и не вернулся.

В Красногвардейском районе росгвардейцы вернули матери пятилетнего сына, который потерялся во время прогулки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Отмечается, что накануне вечером правоохранителям позвонил прохожий, рассказавший, что во дворе дома по Заневскому проспекту к нему обратился за помощью пятилетний ребенок. Мальчик потерялся и не мог самостоятельно вернуться домой.

Через несколько минут к дому прибыл наряд вневедомственной охраны. Росгвардейцы успокоили ребенка, угостив его булкой с джемом, и отвезли в отдел полиции, где передали инспектору по делам несовершеннолетних. Как оказалось, во время прогулки с бабушкой мальчик увлекся ездой на самокате, пропал из ее поля зрения и не вернулся.

Мать потерявшегося ребенка известили о местонахождении сына, после чего она сразу за ним приехала.

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Фото: Piter.TV