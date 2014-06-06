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На Заневском проспекте росгвардейцы нашли потерявшегося пятилетнего мальчика
Сегодня, 19:25
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На Заневском проспекте росгвардейцы нашли потерявшегося пятилетнего мальчика

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Как оказалось, во время прогулки с бабушкой мальчик увлекся ездой на самокате, пропал из ее поля зрения и не вернулся.

В Красногвардейском районе росгвардейцы вернули матери пятилетнего сына, который потерялся во время прогулки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Отмечается, что накануне вечером правоохранителям позвонил прохожий, рассказавший, что во дворе дома по Заневскому проспекту к нему обратился за помощью пятилетний ребенок. Мальчик потерялся и не мог самостоятельно вернуться домой. 

Через несколько минут к дому прибыл наряд вневедомственной охраны. Росгвардейцы успокоили ребенка, угостив его булкой с джемом, и отвезли в отдел полиции, где передали инспектору по делам несовершеннолетних. Как оказалось, во время прогулки с бабушкой мальчик увлекся ездой на самокате, пропал из ее поля зрения и не вернулся. 

Мать потерявшегося ребенка известили о местонахождении сына, после чего она сразу за ним приехала. 

Ранее мы рассказывали о том, что в лесу около СНТ "Белокаменка" Приозерского района заблудился пожилой мужчина.

Фото: Piter.TV

Теги: заневский проспект, потерялся ребенок
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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