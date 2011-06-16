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В лесу около СНТ "Белокаменка" Приозерского района заблудился пожилой мужчина
Сегодня, 17:39
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В лесу около СНТ "Белокаменка" Приозерского района заблудился пожилой мужчина

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Пенсионера вывели из чащи и передали родственникам.

Сегодня, 14 августа в лесном массиве Приозерского района потерялся пожилой мужчина. Инцидент произошел в районе СНТ "Белокаменка". Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба ЛО".

Спасатели поисково-спасательного отряда города Приозерск обнаружили мужчину. Пенсионера вывели из леса. Егопередали родственникам. Подробности уточняются. 

Отправляясь в лес, обязательно предупреждайте о своем походе близких, возьмите с собой заряженный мобильный телефон для связи и старайтесь одеваться в яркие цвета, чтобы вас было легче найти.

Аварийно-спасательная служба Ленобласти

Напомним, что накануне в лесном массиве около станции Лустовка заблудился еще один мужчина.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: заблудился пожилой мужчина, снт белокаменка, спасатели
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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