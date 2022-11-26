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В лесном массиве около станции Лустовка заблудился мужчина
Сегодня, 9:34
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В лесном массиве около станции Лустовка заблудился мужчина

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Спасатели вывели из леса грибника.

Около станции Лустовка в лесу потерялся мужчина. На помощь жителю Тосненского района пришли спасатели. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба ЛО". 

Спасатели поисково-спасательного отряда Тосно обнаружили заблудившегося и вывели из леса. Мужчина не пострадал. Подробности уточняются.

Отправляясь в лес, обязательно предупреждайте о своем походе близких, возьмите с собой заряженный мобильный телефон для связи и старайтесь одеваться в яркие цвета, чтобы вас было легче найти.

Аварийно-спасательная служба Ленобласти

Ранее мы писали, что за июль в Петербурге и Ленобласти пропали 400 человек.

Фото: Pxhere

Теги: потерялся в лесу, станция лустовка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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