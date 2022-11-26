В лесном массиве около станции Лустовка заблудился мужчина

Спасатели вывели из леса грибника.

Около станции Лустовка в лесу потерялся мужчина. На помощь жителю Тосненского района пришли спасатели. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба ЛО".

Спасатели поисково-спасательного отряда Тосно обнаружили заблудившегося и вывели из леса. Мужчина не пострадал. Подробности уточняются.

Отправляясь в лес, обязательно предупреждайте о своем походе близких, возьмите с собой заряженный мобильный телефон для связи и старайтесь одеваться в яркие цвета, чтобы вас было легче найти. Аварийно-спасательная служба Ленобласти

Ранее мы писали, что за июль в Петербурге и Ленобласти пропали 400 человек.

Фото: Pxhere