В лесном массиве около станции Лустовка заблудился мужчина

Около станции Лустовка в лесу потерялся мужчина. На помощь жителю Тосненского района пришли спасатели. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба ЛО".
Спасатели поисково-спасательного отряда Тосно обнаружили заблудившегося и вывели из леса. Мужчина не пострадал. Подробности уточняются.
Отправляясь в лес, обязательно предупреждайте о своем походе близких, возьмите с собой заряженный мобильный телефон для связи и старайтесь одеваться в яркие цвета, чтобы вас было легче найти.
Аварийно-спасательная служба Ленобласти
Ранее мы писали, что за июль в Петербурге и Ленобласти пропали 400 человек.
Фото: Pxhere
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