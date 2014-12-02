За июль в Петербурге и Ленобласти пропали 400 человек

Из общего числа запросов 274 человека были найдены живыми. 24 человека погибли, 40 человек так и не нашли, в 27 случаях были найдены родственники, а 34 запроса оказались неподтвержденными.

В июле сотрудники поискового отряда "ЛизаАлерт" получили 399 запросов на поиск пропавших людей. Эта информация была предоставлена пресс-службой отряда.

Из общего числа запросов 274 человека были найдены живыми. 24 человека погибли, 40 человек так и не нашли, в 27 случаях были найдены родственники, а 34 запроса оказались неподтвержденными. Впервые поиск проводился с использованием лошадей: волонтеры осматривали входы в лес под Выборгом.

Было проведено много поисковых операций в лесах и на воде. В частности, было получено 17 сообщений о пропавших рыбаках, туристах и людях, отдыхавших на пляжах в Петербурге и Ленобласти.

Ранее мы сообщили о том, что найден пропавший в Петербурге велогонщик Никита Еськов.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)