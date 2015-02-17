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В лесу около поселка Сиверский спасатели нашли замерзшего мужчину
Сегодня, 14:20
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В лесу около поселка Сиверский спасатели нашли замерзшего мужчину

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Пострадавшего доставили в больницу.

Сегодня ночью, 26 ноября, в лесу Гатчинского района заблудился мужчина. Житель Ленобласти не смог выйти из чащи и начал замерзать. Его вовремя обнаружили спасатели поисково-спасательного отряда г. Тосно. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба ЛО".

Пострадавшего нашли около  посёлка Сиверский. Его вывели из леса и доставили в ГБУЗ ЛО "Тосненская клиническая межрайонная больница". Информация о состоянии мужчины уточняется. 

Ранее на Piter.tv: В Ленобласти 26 ноября ожидается до -13 градусов.

Фото: Телеграм / Аварийно-спасательная служба ЛО, pixabay

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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