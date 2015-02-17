В лесу около поселка Сиверский спасатели нашли замерзшего мужчину

Пострадавшего доставили в больницу.

Сегодня ночью, 26 ноября, в лесу Гатчинского района заблудился мужчина. Житель Ленобласти не смог выйти из чащи и начал замерзать. Его вовремя обнаружили спасатели поисково-спасательного отряда г. Тосно. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба ЛО".

Пострадавшего нашли около посёлка Сиверский. Его вывели из леса и доставили в ГБУЗ ЛО "Тосненская клиническая межрайонная больница". Информация о состоянии мужчины уточняется.

Ранее на Piter.tv: В Ленобласти 26 ноября ожидается до -13 градусов.

Фото: Телеграм / Аварийно-спасательная служба ЛО, pixabay