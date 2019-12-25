В Ленобласти 26 ноября ожидается до -13 градусов

В субботу, 26 ноября, без существенных осадков.

В первый выходной в Ленинградской области ожидается морозная погода. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В субботу, 26 ноября, без существенных осадков. Ветер восточный, юго-восточный 3-8 м/с. На западе региона температура воздуха ночью -7...-12 градусов, днём -5...-10, на востоке Ленобласти ночью -13...-18 градусов, днём местами до -13 градусов.

На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет меняться мало.

Первый лед с Ладоги добрался до центра Петербурга.

Фото: МЧС; Piter.tv